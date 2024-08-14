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Француз забив у ворота Аталанти у своєму дебютному матчі у складі "вершкових".

Наразі відбувається поєдинок за Суперкубок УЄФА, в якому зустрічаються мадридський Реал та Аталанта.

У середині другого тайму, а саме на 69 хвилині, своїм дебютним голом у складі мадридського клубу відзначився нападник Кіліан Мбаппе, який відгукнувся на передачу Джуда Беллінгема.

Для 25-річного француза це був дебютний гол у складі Реала у його дебютному поєдинку. Він почав тренуватися із командою лише тиждень тому.

На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Реал — Аталанта.