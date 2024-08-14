Француз забив у ворота Аталанти у своєму дебютному матчі у складі "вершкових".
Кіліан Мбаппе, Getty Images
14 серпня 2024, 23:34
Наразі відбувається поєдинок за Суперкубок УЄФА, в якому зустрічаються мадридський Реал та Аталанта.
У середині другого тайму, а саме на 69 хвилині, своїм дебютним голом у складі мадридського клубу відзначився нападник Кіліан Мбаппе, який відгукнувся на передачу Джуда Беллінгема.
Для 25-річного француза це був дебютний гол у складі Реала у його дебютному поєдинку. Він почав тренуватися із командою лише тиждень тому.
На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Реал — Аталанта.