Форвард ПСЖ Гонсалу Рамуш отримав травму гомілкостопа в матчі 1-го туру Ліги 1 проти Гавра (4:1).

Як повідомляє пресслужба парижан, футболісту провели операцію. Очікується, що його повернення відбудеться не раніше ніж через 3 місяці.

В минулому сезоні португалець провів 40 матчів, забив 14 голів та віддав 2 результативні передачі.

Нагадаємо, ПСЖ може отримати трансферний бан через борг Мбаппе.