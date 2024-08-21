Футболіст ПСЖ травмувався в першому турі Ліги 1.
ГОНСАЛУ РАМУШ (ПРАВОРУЧ), GETTY IMAGES
21 серпня 2024, 12:04
Форвард ПСЖ Гонсалу Рамуш отримав травму гомілкостопа в матчі 1-го туру Ліги 1 проти Гавра (4:1).
Як повідомляє пресслужба парижан, футболісту провели операцію. Очікується, що його повернення відбудеться не раніше ніж через 3 місяці.
В минулому сезоні португалець провів 40 матчів, забив 14 голів та віддав 2 результативні передачі.
Нагадаємо, ПСЖ може отримати трансферний бан через борг Мбаппе.