Іспанія

Італієць може перейти до "блаугранас".

Вінгер туринського Ювентуса Федеріко К'єза може продовжити кар'єру в Іспанії, повідомляє Ніколо Скіра.

За даними інсайдера, на футболіста претендує Барселона. Каталонці готові розпочати переговори з Ювентусом щодо трансферу італійця. Вінгер може підписати контракт до 2028 року і вважає, що Барселона — найкращий варіант для продовження кар’єри.

Ювентус хоче за свого гравця 15 мільйонів євро, тоді як каталонці готові заплатити лише 10.

Чинний контракт 26-річного італійця розрахований до літа 2025 року.

Минулого сезону К'єза провів 37 матчів, у яких забив десять голів та віддав три гольові передачі.