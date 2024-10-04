Ліга конференцій

Коуч бельгійської команди пояснив свою точку зору.

Головний тренер Гента Ваутер Вранкен вважає Челсі головним фаворитом Ліги конференції. Він заявив про це після очного поєдинку (2:4) у рамках турніру.

"Так, вони, безумовно, фаворити на перемогу в Лізі Конференції. І в цьому сезоні, мені здається, Челсі показує свій найкращий футбол за останні роки", — наводить слова Вранкена журналіст Нізаар Кінселла.

Наступний матч Ліги конференцій Челсі зіграє 24 жовтня проти Панатінаїкоса.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Челсі — Гент.