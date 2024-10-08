Франція

Француз не вписується у плани головного тренера парижан Луїса Енріке.

Нападник ПСЖ Рандаль Коло Муані може достроково залишити французьку команду у зимове трансферне вікно. Про це повідомляє L'Equipe.

За інформацією джерела, у 25-річного француза проходить складний період у паризькому клубі, оскільки він не вписується у плани головного тренера Луїса Енріке.

Також наголошується, що, на думку керівництва ПСЖ, футболіст має недостатній рівень техніки.

Нагадаємо, Коло Муані виступає за ПСЖ з літа 2023 року. Його контракт розрахований до літа 2028 року.

Нинішнього сезону Рандаль провів дев'ять матчів, у яких забив два голи за 366 хвилин.