Франція

ПСЖ довірив французу контроль за розвитком талантів клубу.

Колишній півзахисник ПСЖ Йоан Кабай став спортивним директором дитячо-юнацької академії французького клубу, повідомляє прес-служба парижан.

38-річний француз відповідатиме за розвиток юних талантів на кожному етапі їхньої молодої кар'єри. Також він регулярно спілкуватиметься із сім'ями гравців.

Нагадаємо, Кабай завершив кар'єру в 2021 році — він встиг пограти за Лілль, Крістал Пелес, Ньюкасл, Сент-Етьєн та Ан-Наср.

Також на його рахунку 48 матчів за збірну Франції та чотири голи, у тому числі у ворота України у матчі Євро-2012.