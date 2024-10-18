ПСЖ довірив французу контроль за розвитком талантів клубу.
Йоан Кабай, ФК ПСЖ
18 жовтня 2024, 12:49
Колишній півзахисник ПСЖ Йоан Кабай став спортивним директором дитячо-юнацької академії французького клубу, повідомляє прес-служба парижан.
38-річний француз відповідатиме за розвиток юних талантів на кожному етапі їхньої молодої кар'єри. Також він регулярно спілкуватиметься із сім'ями гравців.
Нагадаємо, Кабай завершив кар'єру в 2021 році — він встиг пограти за Лілль, Крістал Пелес, Ньюкасл, Сент-Етьєн та Ан-Наср.
Також на його рахунку 48 матчів за збірну Франції та чотири голи, у тому числі у ворота України у матчі Євро-2012.