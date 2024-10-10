Франція

Нассер Аль-Хелаїфі відповів на критику оновленого формату клубного чемпіонату світу.

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі прокоментував критику оновленого формату клубного чемпіонату світу, через який гравці мають провести більше матчів у насиченому сезоні.

"Усі команди хочуть взяти участь у клубному чемпіонаті світу. Футболісти чи клуби, які мають скарги, можуть не грати у ньому. Якщо у вас є скарги – то не грайте на ньому.

Я отримував відгуки з обуренням через те, що, навпаки, існує обмеження двох команд від кожної країни. Ті, хто обурювався, хотіли заявити більше двох клубів. З іншого боку, скарги є і з боку гравців", — наводить слова Аль-Хелаїфі AS.

Нагадаємо, в оновленому клубному чемпіонаті світу 2025 року, який пройде з 15 червня до 13 липня, візьмуть участь 32 команди.

Раніше завантаженість календаря прокоментував президент УЄФА Александер Чеферін.