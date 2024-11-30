Франція

Італійський голкіпер незадоволений рішеннями головного тренера парижан.

Воротар ПСЖ Джанлуїджі Доннарумма може залишити ПСЖ. Про це повідомляє L’Equipe.

За інформацією джерела, 25-річний італієць незадоволений рішеннями головного тренера парижан Луїса Енріке, який все більше дає грати росіянину Матвію Сафонову.

Також наголошується, що переговори між воротарем та керівництвом ПСЖ щодо нового контракту призупинено. Його нинішня угода діє до 2026 року.

Цього сезону Доннарумма провів 11 матчів, з яких два нуль при 13 пропущених м'ячах. На рахунку "404" шість ігор, три на нуль за трьох пропущених м'ячів.