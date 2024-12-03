Франція

Нова угода з португальцем буде розрахована до літа 2029 року.

Півзахисник ПСЖ Вітінья Ферейра незабаром поставить підпис під новим контрактом з паризьким клубом. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, сторони змогли домовитися про нову угоду для 24-річного португальця, яка буде розрахована до літа 2029 року.

Також зазначається, що у новому контракті футболіста покращиться його зарплата.

Ферейра виступає за ПСЖ з літа 2022 року. Нинішнього сезону Вітінья провів 15 матчів, у яких забив два м'ячі.