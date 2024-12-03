Нова угода з португальцем буде розрахована до літа 2029 року.
Вітінья Ферейра, Getty Images
03 грудня 2024, 14:46
Півзахисник ПСЖ Вітінья Ферейра незабаром поставить підпис під новим контрактом з паризьким клубом. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, сторони змогли домовитися про нову угоду для 24-річного португальця, яка буде розрахована до літа 2029 року.
Також зазначається, що у новому контракті футболіста покращиться його зарплата.
Ферейра виступає за ПСЖ з літа 2022 року. Нинішнього сезону Вітінья провів 15 матчів, у яких забив два м'ячі.