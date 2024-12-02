Іспанія

Засідання комісії відбудеться 11 грудня.

Нападник мадридського Реала Кіліан Мбаппе звернувся до дисциплінарного комітету Професійної футбольної ліги Франції (LFP) у зв'язку з невиплатою ПСЖ зарплати та бонусів. Про це повідомляє RMC Sport.

За інформацією джерела, французький клуб відмовився виплатити колишньому гравцеві зарплату за три місяці та бонусні надбавки за дотримання етичних норм. Сума виплат складала близько 55 мільйонів євро.

25-річний француз залишився цим незадоволеним і вимагає компенсувати йому ці кошти.

Чергове засідання комісії заплановане на 11 грудня.

Нагадаємо, минулого літа Мбаппе перейшов до Реалу на правах вільного агента.