Франція

Нігерієць може замінити Рандаля Коло Муані.

Нападник Наполі Віктор Осімген, який виступає за Галатасарай на правах оренди, може продовжити кар'єру у французькій Лізі 1. Про це повідомляє RMC Sport.

За інформацією джерела, у послугах 25-річного нігерійця зацікавлений ПСЖ, який розглядає його як заміну Рандалю Коло Муані.

Також наголошується, що в січні парижани зможуть придбати форварда за заниженою ціною, оскільки його контракт розрахований до літа 2025 року.

Цього сезону Осімген провів 12 матчів, у яких забив дев'ять голів та віддав п'ять асистів.