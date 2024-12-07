Ще одна невиразна гра від команди Луїса Енріке.
Осер - ПСЖ, Getty Images
07 грудня 2024, 14:21
ПСЖ у матчі 14 туру французької Ліги 1 у гостях не зміг обіграти Осер. Матч закінчився із рахунком 0:0.
У цьому матчі підопічні Луїса Енріке 11 разів потрапляли у ворота суперника, проте реалізувати жоден з моментів не змогли.
За інформацією Opta, ПСЖ став першим клубом Ліги 1, який за такої кількості точних ударів не зміг вразити ворота суперника. Ця статистика враховується з сезону-2006/07.
Після 14 турів ПСЖ набрав 34 очки та очолює чемпіонат Франції, а у Осера 20 балів та восьмий рядок.