Італія

Українець продовжує відновлення.

В матчі 5-го туру італійської Серії А між Венецією та Дженоа (2:0) український півзахисник "грифонів" Руслан Маліновський отримав вивих гомілкостопного суглобу та перелом малогомілкової кістки.

Українця вже прооперували. Пройшло майже три місяці, а Руслан вже відновив бігові тренування на полі. Про це футболіст проінформував в сторіс Instagram.

Нагадаємо, поки Маліновський відновлюється, керманичем Дженоа став Патрік Вієйра.