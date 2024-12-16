Італія 16 грудня 2024, 14:59 Маліновський відновив тренування після перелому ноги Українець продовжує відновлення. Руслан Маліновський, Getty Images 16 грудня 2024, 14:59 В матчі 5-го туру італійської Серії А між Венецією та Дженоа (2:0) український півзахисник "грифонів" Руслан Маліновський отримав вивих гомілкостопного суглобу та перелом малогомілкової кістки. Українця вже прооперували. Пройшло майже три місяці, а Руслан вже відновив бігові тренування на полі. Про це футболіст проінформував в сторіс Instagram. Нагадаємо, поки Маліновський відновлюється, керманичем Дженоа став Патрік Вієйра. Люди Руслан Маліновський Команди Дженоа Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте