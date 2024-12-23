Франція

У 2022 році футболіст порвав хрести.

Півзахисник Ланса Джиммі Кабот ухвалив рішення завершити кар'єру у віці 30 років.

Погані новини для 30-річного француза прийшли у 2022 році, коли у матчі проти Монпельє він порвав хрести у жовтні, після чого до травня 2024 року він проходив курс реабілітації.

Під час підготовки до нового сезону Кабот провів два товариські матчі, після чого стало зрозуміло, що травмоване коліно більше не дасть йому зіграти на високому рівні.

Таким чином, Кабот прийняв рішення повісити бутси на цвях після 274 матчів, в яких він забив 26 голів та віддав 32 асисти.

За свою кар'єру Джиммі виступав за Ланс, Лор'ян, Труа та Анже.