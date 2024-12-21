Французький клуб не зміг задовольнити фінансові запити "гірників".
Кевін Келсі, Getty Images
21 грудня 2024, 17:25
Нападник донецького Шахтаря Кевін Келсі міг продовжити свою кар'єру у французькій Лізі 1. Про це повідомляє журналіст Крістіан Мораєс.
За інформацією джерела, керівництво "гірників" не відпустило 20-річного венесуельця до Франції, оскільки Ланс не зміг задовольнити фінансові запити представника УПЛ.
Проте, зазначається, що футболіст має ще один варіант — Портленд Тімберс з МЛС, який продовжує переговори з "гірниками".
Нагадаємо, Келсі з квітня цього року виступав у МЛС за Цинциннаті, де відіграв 29 матчів та забив шість голів. Цинциннаті хотів придбати Кевіна, але отримав відмову після запропонованої суми у п'ять мільйонів євро.
Діючий контракт Келсі із Шахтарем розрахований до літа 2027 року. З січня 2023 року він провів у складі "гірників" 37 матчів, у яких забив дев'ять голів.
Раніше повідомлялося, що два клуби Ліги 1 претендують на Лассіну Траоре.