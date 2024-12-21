Україна

Французький клуб не зміг задовольнити фінансові запити "гірників".

Нападник донецького Шахтаря Кевін Келсі міг продовжити свою кар'єру у французькій Лізі 1. Про це повідомляє журналіст Крістіан Мораєс.

За інформацією джерела, керівництво "гірників" не відпустило 20-річного венесуельця до Франції, оскільки Ланс не зміг задовольнити фінансові запити представника УПЛ.

Проте, зазначається, що футболіст має ще один варіант — Портленд Тімберс з МЛС, який продовжує переговори з "гірниками".

Нагадаємо, Келсі з квітня цього року виступав у МЛС за Цинциннаті, де відіграв 29 матчів та забив шість голів. Цинциннаті хотів придбати Кевіна, але отримав відмову після запропонованої суми у п'ять мільйонів євро.

Діючий контракт Келсі із Шахтарем розрахований до літа 2027 року. З січня 2023 року він провів у складі "гірників" 37 матчів, у яких забив дев'ять голів.

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