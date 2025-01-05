Франція

Тренер залишиться на своїй посаді до 2027 року.

Монако оголосив про продовження контракту з Аді Гюттером на два сезони.

Нова угода з австрійським наставником розрахована до 30 червня 2027 року.

Гюттер очолив Монако у липні 2023 року. Аді провів біля керма Монако 60 матчів, близько 60% із яких закінчилися перемогами "монегасків".

За результатами першого сезону Гюттер привів команду до срібних медалей у чемпіонаті Франції і допоміг "червоно-білим" повернутися до Ліги чемпіонів.

Сьогодні Монако зіграє проти ПСЖ у Суперкубку Франції. Початок матчу о 18:30.