Франція

Тренер ПСЖ очікує на гаряче протистояння.

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке поділився очікуваннями від поєдинку за Суперкубок Франції проти Монако.

"Це фінал між двома найкращими командами чемпіонату, він буде важким. Це особливий матч, у якому розігрується титул. Ми мотивовані та підготовлені.

Я радий, що Суперкубок відбудеться у Катарі, з цією країною у мене пов'язані неймовірні спогади про чемпіонат світу.

Трансфери? Я вважаю, що проєкт клубу не зміниться. Ми хочемо підписання гравців топрівня. У нас є чітке уявлення про наш план гри, але також слід враховувати реалії ринку", — сказав Енріке.

Початок матчу о 18:30.