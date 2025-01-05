Тренер ПСЖ очікує на гаряче протистояння.
Енріке, getty images
05 січня 2025, 14:24
Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке поділився очікуваннями від поєдинку за Суперкубок Франції проти Монако.
"Це фінал між двома найкращими командами чемпіонату, він буде важким. Це особливий матч, у якому розігрується титул. Ми мотивовані та підготовлені.
Я радий, що Суперкубок відбудеться у Катарі, з цією країною у мене пов'язані неймовірні спогади про чемпіонат світу.
Трансфери? Я вважаю, що проєкт клубу не зміниться. Ми хочемо підписання гравців топрівня. У нас є чітке уявлення про наш план гри, але також слід враховувати реалії ринку", — сказав Енріке.
Початок матчу о 18:30.