У рамках 20-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 Ліверпуль має приймати на Енфілді свого історичного суперника в особі Манчестер Юнайтед, проте цей матч може не відбутися в заплановану дату через несприятливу погоду в регіоні.

Як повідомляє Sky Sports, Консультативний комітет міської ради Ліверпуля з питань безпеки запланував екстрену зустріч, щоб прийняти рішення про те, чи можна сьогодні провести матч АПЛ між Ліверпулем і Манчестер Юнайтед.



Зазначається, що в Ліверпулі наразі оголошено жовтий рівень небезпеки через погодні умови. Утім, працівники Енфілда продовжують готувати поле стадіону згідно з попередніми планами.



ОНОВЛЕННЯ: Було офіційно прийнято рішення про проведення матчу у запланований час.

"Сьогоднішній матч проти Манчестер Юнайтед відбудеться за планом. Раніше було проведено дві наради з безпеки для оцінки погодних умов та умов подорожі.

Ми дякуємо всім, хто допоміг нам розпочати цю гру сьогодні. Якщо ви їдете на Енфілд, то будьте особливо обережні. Ми з нетерпінням чекаємо вас там", — сказано в заяві Ліверпуля.

Today’s fixture against Manchester United will go ahead as planned. Two safety meetings were held earlier to assess the weather and travel conditions.



We thank everyone involved in helping us to get this game on today. If you’re travelling to Anfield then please take extra…