Міська рада Ліверпуля вирішила, що проведенню гри АПЛ нічого не загрожує.
Енфілд
05 січня 2025, 14:08
У рамках 20-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 Ліверпуль має приймати на Енфілді свого історичного суперника в особі Манчестер Юнайтед, проте цей матч може не відбутися в заплановану дату через несприятливу погоду в регіоні.
Як повідомляє Sky Sports, Консультативний комітет міської ради Ліверпуля з питань безпеки запланував екстрену зустріч, щоб прийняти рішення про те, чи можна сьогодні провести матч АПЛ між Ліверпулем і Манчестер Юнайтед.
Зазначається, що в Ліверпулі наразі оголошено жовтий рівень небезпеки через погодні умови. Утім, працівники Енфілда продовжують готувати поле стадіону згідно з попередніми планами.
ОНОВЛЕННЯ: Було офіційно прийнято рішення про проведення матчу у запланований час.
"Сьогоднішній матч проти Манчестер Юнайтед відбудеться за планом. Раніше було проведено дві наради з безпеки для оцінки погодних умов та умов подорожі.
Ми дякуємо всім, хто допоміг нам розпочати цю гру сьогодні. Якщо ви їдете на Енфілд, то будьте особливо обережні. Ми з нетерпінням чекаємо вас там", — сказано в заяві Ліверпуля.
Нагадаємо, матч Ліверпуль — Манчестер Юнайтед відбудеться у неділю, 5 січня, о 18:30 за київським часом.