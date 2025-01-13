Франція

Минулого місяця англієць відзначився двома голами у трьох матчах.

Півзахисника Марселя Мейсона Грінвуда визнано найкращим гравцем французької Ліги 1 за підсумками грудня. Про це повідомляє прес-служба чемпіонату.

За підсумками голосування 23-річний англієць обійшов форварда Лілля Джонатана Девіда та півзахисника Ліона Раяна Шеркі.

Минулого місяця Грінвуд відзначився двома голами у трьох матчах за "провансальців".

Цього сезону Мейсон провів 18 матчів, у яких забив 12 голів та віддав чотири гольові передачі.

Після 17 турів Марсель набрав 36 очок і посідає друге місце у Лізі 1, відстаючи від ПСЖ на сім балів.