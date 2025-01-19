Україна

Команда готується до матчів другої частини сезону.

Захисник криворізького Кривбасу Олександр Романчук розповів про перші тренування на іспанському зимовому зборі.

"Все за планом. Дорога видалась нелегкою, але ми були готові до цього. Тут хороша погода для якісних тренувань, тому всі заряджені та налаштовані працювати і готуватись до сезону.

Усі розуміють, що збори не будуть легкими. Але це футбольні збори, так всюди. Ми будемо плідно працювати, щоб отримати потрібний для нас результат.

Всі суперники плюс-мінус однакового рівня. Важливим є саме перший спаринг, адже ми перший раз після зимової паузи вийдемо на поле та треба буде відчути ігровий ритм. Також останній спаринг теж буде виділятись, це буде генеральна репетиція перед сезоном. Треба бути готовими до першої офіційної гри проти Вереса", — сказав Романчук.

Після 16 ігор Кривбас набрав 31 очко і посідає четверте місце у турнірній таблиці УПЛ.