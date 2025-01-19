Україна

Команда готується до відновлення чемпіонату.

Воротар криворізького Кривбасу Володимир Маханьков розповів про перші тренування на іспанському зимовому зборі.

"Проводимо по два тренування на день у відмінних умовах, дякуючи керівництву клубу і нашим захисникам й захисницям, які боронять Україну. На перших заняттях попрацювали над точністю передач, ну і, звісно, займаємось з тренером воротарів Тарасом Гребенюком.

Що думаю про суперників? Вже вивчав, з ким ми граємо. Дуже цікаві команди. Шведи, данці — атлетичні суперники. Також цікаво буде зустрітися на полі з Олімпією, яка вибила Полісся з Ліги конференцій. Але кожна гра буде по-своєму цікава та важка для нас, адже будемо грати під навантаженнями", — сказав Маханьков.

Після 16 ігор Кривбас набрав 31 очко і посідає четверте місце у турнірній таблиці УПЛ.