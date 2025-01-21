Контракт 32-річного австралійця розраховано до кінця сезону-2024/25.
Метью Раян, ФК Ланс
21 січня 2025, 16:11
Ланс на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з воротарем Роми Метью Раяном.
Угода з 32-річним австралійцем розрахована до літа 2025 року.
За інформацією ЗМІ, сума трансферу футболіста становила близько 800 тисяч євро.
Цього сезону Раян провів лише один матч у Кубку Італії проти Сампдорії (4:1). Він виступав за "вовків" з літа 2024 року.
Після 18 турів Ланс набрав 27 очок і посідає сьоме місце у Лізі 1.