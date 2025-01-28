Франція

Французький клуб може очолити Паулу Фонсека.

Ліон оголосив про звільнення головного тренера П'єра Сажа.

Саж очолював клуб із листопада 2023 року. Під його керівництвом французи провели 56 матчів і здобули 33 перемоги, дев'ять разів зігравши внічию та 14 разів програвши.

Ймовірно, наступним головним тренером "ткачів" стане Паулу Фонсека.

Ліон після 19 турів перебуває на шостому місці в турнірній таблиці та продовжує вирішувати свої проблеми з фінансовим фейр-плей через ризик вилетіти до другого дивізіону наприкінці поточного сезону через можливі санкції.