Франція

Португальський тренер повертається до роботи.

Ліон оголосив про призначення на посаду головного тренера португальського фахівця Паулу Фонсеку.

Португалець підписав контракт з "ткачами" до літа 2027 року. На цій посаді він змінив П'єра Сажа.

Нагадаємо, місяць тому Фонсеку звільнили з Мілана.

Ліон після 19 турів перебуває на шостому місці в турнірній таблиці та продовжує вирішувати свої проблеми з фінансовим фейр-плей через ризик вилетіти до другого дивізіону наприкінці поточного сезону через можливі санкції.