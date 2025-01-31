Португальський тренер повертається до роботи.
Фонсека, Ліон
31 січня 2025, 11:09
Ліон оголосив про призначення на посаду головного тренера португальського фахівця Паулу Фонсеку.
Португалець підписав контракт з "ткачами" до літа 2027 року. На цій посаді він змінив П'єра Сажа.
Нагадаємо, місяць тому Фонсеку звільнили з Мілана.
Ліон після 19 турів перебуває на шостому місці в турнірній таблиці та продовжує вирішувати свої проблеми з фінансовим фейр-плей через ризик вилетіти до другого дивізіону наприкінці поточного сезону через можливі санкції.