Франція

Джон Текстор вважає тренера невинним.

Власник Ліона Джон Текстор підтримав головного тренера команди Паулу Фонсеку на тлі тривалої дискваліфікації.

"З днем ​​народження, Пауло (5 березня португальцю виповнилось 52 роки — прим.). Зараз, як завжди, я на вашому боці. Ви припустилися помилки, ваші вибачення були щирими, і покарання явно надто суворе.

Ви людина, яка підходить для Ліона, і ми повинні впоратися з усім. Вперед, Ліон!" – написав Джон Текстор у сторіс інстаграм.

Нагадаємо, головного тренера Ліона відсторонено від роботи на дев'ять місяців за те, що він кричав в обличчя судді Бенуа Мійо наприкінці гри з Брестом.