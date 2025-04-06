Франція

Домінуюча перемога в чемпіонаті.

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі висловився про перемогу паризького клубу у французькій Лізі 1. Його слова наводить Фабріціо Романо.

"Ми безмірно пишаємося тим, що стали чемпіонами Ліги 1 — одного з найсильніших чемпіонатів Європи, і це особливо приємно, адже ми не зазнали жодної поразки.

Вітаю всіх гравців, нашого тренера Луїса Енріке, спортивного директора Луїша Кампуша та весь персонал клубу — вони виконали неймовірну роботу. Це великий момент для всіх наших вболівальників — як у Франції, так і за її межами, і для міста Парижа.

Весь футбольний світ спостерігав і захоплювався розвитком Парі Сен-Жермен у нову еру клубу. Наша філософія — колектив понад усе. Головна зірка ПСЖ — це команда, і ця зірка сяє яскравіше за всіх.

Ми будемо дорожити цим моментом як сім'я, разом із нашими приголомшливими вболівальниками. Сезон ще далекий від завершення, нам потрібно продовжувати старанно працювати і зберігати концентрацію — від матчу до матчу, борючись за всі титули до останнього", — сказав Аль-Хелаїфі.

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