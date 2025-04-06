Франція

Тренер оцінив дострокове чемпіонство.

​Головний тренер Парі Сен-Жермен Луїс Енріке прокоментував дострокове завоювання чемпіонського титулу в Лізі 1 після перемоги над Анже з рахунком 1:0.

"Думаю, цей матч став ілюстрацією всього сезону – часом було складно. Ми змогли подарувати вболівальникам величезну радість, дякую їм за підтримку. Нам дуже пощастило грати на Парк-де-Пренс. Починаючи з минулого сезону, публіка розуміла все, що ми робили.

Ми працюємо як команда і ви можете це бачити. Працювати з командою, здатною показувати дуже хороший футбол – це величезна підмога. У нас дуже висококласні, віддані своїй справі гравці", – сказав Енріке.

ПСЖ здобув свій 13-й титул чемпіона Франції, що є рекордом для французьких клубів. Це також їхній четвертий поспіль титул і 11-й з сезону-2012/2013.