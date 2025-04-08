Досвідчений француз пробув на цій посаді менше півроку.
Жан-Луї Гассе, ФК Монпельє
08 квітня 2025, 13:45
Монпельє на своєму офіційному сайті оголосив про відставку головного тренера команди Жан-Луї Гассе.
Угода з 71-річним французом була розірвана за взаємною згодою сторін. Він очолив команду у жовтні минулого року.
Команда програла дев'ять матчів поспіль і останньою краплею стала поразка від Гавра (0:2).
Після 28 турів Монпельє набрав 15 очок і посідає останнє місце у турнірній таблиці Ліги 1, відстаючи від рятівного 15 місця на 12 балів.