Франція

Досвідчений француз пробув на цій посаді менше півроку.

Монпельє на своєму офіційному сайті оголосив про відставку головного тренера команди Жан-Луї Гассе.

Угода з 71-річним французом була розірвана за взаємною згодою сторін. Він очолив команду у жовтні минулого року.

Команда програла дев'ять матчів поспіль і останньою краплею стала поразка від Гавра (0:2).

Після 28 турів Монпельє набрав 15 очок і посідає останнє місце у турнірній таблиці Ліги 1, відстаючи від рятівного 15 місця на 12 балів.