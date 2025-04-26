Ніцца зупинила ПСЖ.
Луїс енріке, getty images
26 квітня 2025, 11:20
Головний тренер паризького ПСЖ Луїс Енріке висловився після першої поразки у французькій Лізі 1 сезону-2024/25 від Ніцци (1:3). Його слова наводить L’Équipe.
"Насамперед хочу привітати Ніццу. Вони показали 100-відсоткову ефективність. Суперник один раз наблизилися до наших воріт у першому таймі — і забив. Потім у них було два моменти — вони і їх реалізували, показавши дуже високу ефективність.
Не думаю, що результат справедливий. Ми грали добре протягом всього матчу. До перерви ПСЖ заслуговував на більше, ніж нічия, а в другому таймі пропустили після першого ж моменту. Несподіваний результат, але таке буває.
Ми хотіли й далі бити рекорди, але рекорд без поразок у чемпіонаті ми вже втратили. Втім це не скасовує нашу мету — вихід у фінал Ліги чемпіонів", — сказав Енріке.
Раніше повідомлялося, що ПСЖ хоче підписати Лоботку.