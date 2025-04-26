Франція

Ніцца зупинила ПСЖ.

Головний тренер паризького ПСЖ Луїс Енріке висловився після першої поразки у французькій Лізі 1 сезону-2024/25 від Ніцци (1:3). Його слова наводить L’Équipe.

"Насамперед хочу привітати Ніццу. Вони показали 100-відсоткову ефективність. Суперник один раз наблизилися до наших воріт у першому таймі — і забив. Потім у них було два моменти — вони і їх реалізували, показавши дуже високу ефективність.

Не думаю, що результат справедливий. Ми грали добре протягом всього матчу. До перерви ПСЖ заслуговував на більше, ніж нічия, а в другому таймі пропустили після першого ж моменту. Несподіваний результат, але таке буває.

Ми хотіли й далі бити рекорди, але рекорд без поразок у чемпіонаті ми вже втратили. Втім це не скасовує нашу мету — вихід у фінал Ліги чемпіонів", — сказав Енріке.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ хоче підписати Лоботку.