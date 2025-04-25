Італія

Словак може змінити місце роботи.

Півзахисник італійського Наполі Станіслав Лоботка влітку може змінити клубну прописку. Про це повідомляє італійський портал Tuttomercatoweb.

За інформацією джерела, на 30-річного словака серйозно претендують два клуби — французький ПСЖ та англійський Манчестер Юнайтед.

Зазначається, що неаполітанці не проти продажу вікового півзахисника, але не менше ніж за 40 млн. євро. Наразі зацікавлені клуби роздумують над доцільністю цього трансферу.

Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2027 року з можливістю продовження ще на один сезон. Трансфермаркт оцінює його у 25 млн. євро.

Цього сезону Станіслав Лоботка відіграв за Наполі 32 матчі та зробив дві результативні передачі.