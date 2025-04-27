Франція

"Мерлузові" знову в еліті.

В рамках 31-го туру французької Ліги 2, Лор'ян не залишив шансів Кану, розбивши нормандців із рахунком 4:0.

В паралельному матчі конкурент "мерлузових" Метц несподівано поступився По (1:2), що достроково гарантувало Лор'яну підвищення до елітного французького дивізіону.

Наразі Лор'ян лідирує у французькій Лізі 2, набравши 68 очок після 32 зіграних матчів. Зазначимо, що клуб з однойменного міста здобув 40 очок з 45 можливих граючи на домашній арені.

Таким чином, команда Олів'є Панталоні, лише за рік після пониження у класі підіймається до французької першості.