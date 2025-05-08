Франція

Єгиптянин вражений грою парижан.

Вінгер англійського Ліверпуля Мохамед Салах відзначив гру французького ПСЖ, згадавши очне протистояння "червоних" з парижанами (1:0, 0:1, по пен. 1:4) на стадії 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2024/25. Його слова наводить L'Équipe.

"Це був день ПСЖ. Я потиснув гравцям руки після поразки та сказав їм: "Вітаю, йдіть і виграйте кубок".

Весь сезон ми перебували у чудовій формі, і тільки в березні в нас стався невеликий спад. І в той момент ми зустрілися з найкращою командою Європи. У них був підйом, і ми досягли тієї ж точки. Потім відбувся фінал Кубка ліги. Програєш у Лізі чемпіонів, підходиш до матчу Кубка ліги з думкою: це невдалий момент.

Я маю бути чесним. ПСЖ діяв дуже добре в першому матчі. Нам дуже пощастило. Алісон провів найкращу гру у своїй кар'єрі в Ліверпулі. Їм дуже не пощастило. Потім вони приїхали на Енфілд. І нам не пощастило, тому що ми влучили в штангу двічі або тричі, вони виносили м'яч з порожніх воріт один або два рази. Так що нам теж не пощастило", — заявив Салах.

Французький ПСЖ пройшовши лондонський Арсенал (1:0, 2:1) у півфіналі Ліги чемпіонів, зустрінеться у фіналі турніру з міланським Інтером, який відбудеться 31-го травня у Мюнхені.