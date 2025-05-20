Франція

Португалець достроково розірве контракт.

Півзахисник Андре Гомеш залишить склад Лілля у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, 31-річний португалець достроково розірве контракт із французьким клубом, який розрахований до літа 2026 року і стане вільним агентом.

Гомеш приєднався до "догів" минулого літа. Цього сезону він провів 24 матчі, в яких забив один гол.

За підсумками сезону Лілль набрав 59 очок і ганяв п'яте місце у турнірній таблиці Ліги 1.

Раніше повідомлялося, що Лілль попрощався з Джонатаном Девідом, Умтіті та ще п’ятьма гравцями.