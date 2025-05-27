Франція

Французький клуб наблизився до оренди з правом викупу вінгера Барселони.

Французький Монако веде фінальні перемовини з Барселоною щодо оренди Ансу Фаті.

Як повідомляє El Partidazo de COPE, угода включатиме опцію викупу футболіста за 20 мільйонів євро після завершення сезону.

За інформацією джерела, сам Фаті вже досяг принципової згоди з монегасками. На користь Монако зіграла й конкуренція з боку Челсі: гравця більше привабила перспектива виступів у Лізі 1, ніж повернення до Англії, де він провів сезон у складі «Брайтона».

Очікується, що трансфер буде оформлено в найближчі 24–48 годин.

Нагадаємо, у поточному сезоні Ансу Фаті провів 11 матчів за Барселону, не відзначившись жодною результативною дією.