Іспанія

Французький клуб провів перші переговори з гравцем, який не задоволений відсутністю ігрового часу в Каталонії.

Фланговий нападник Барселони Ансу Фаті може змінити клуб уже найближчого трансферного вікна — в його послугах серйозно зацікавлений французький Монако. Як повідомляють джерела, представники клубу з Ліги 1 вже вийшли на контакт із гравцем, чий контракт з каталонцями діє до літа 2027 року.

Фаті, який провів лише 11 матчів у сезоні, зігравши всього 298 хвилин, незадоволений своїм становищем у команді. Гравець пропустив початок сезону через травму коліна, а згодом мав ще одну паузу через м’язове пошкодження. В результаті Ансу вирішив шукати нові виклики.

Окрім Монако, інтерес до 21-річного іспанця проявляє Реал Сосьєдад, тренер якого Іманоль Альгуасіль бачить у ньому підсилення атакувальної ланки. Також на Фаті претендують клуби із Саудівської Аравії — Ан-Наср і Аль-Хіляль.

Барселона, своєю чергою, готова розглянути варіант залишити гравця в команді, якщо він погодиться знизити зарплату з 12 до п'яти мільйонів євро на рік. У такому разі клуб запропонує продовжити угоду до 2030 року.

Раніше повідомлялося, що Ямал не хоче бачити Левандовські у стартовому складі Барселони.