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Ще до фіналу Ліги чемпіонів обидві команди гарантували собі понад 130 мільйонів євро.

Платформа футбольної статистики та аналітики Football Meets Data представила список з сумами призових, які клуби отримають за участь у єврокубкових турнірах УЄФА за підсумками сезону-2024/25.

Лідерами рейтингу очікувано стали ПСЖ та міланський Інтер — фіналісти Ліги чемпіонів, які вже заробили понад 130 мільйонів євро.

Переможець Ліги Європи Тоттенгем заробив за сезон 45,4 млн євро і поступився за цим показником 25 командам Ліги чемпіонів. Фіналіст ЛЕ Манчестер Юнайтед отримає 36,4 млн євро. Ця сума навіть менша, ніж дохід донецького Шахтаря — 41,3 млн євро, тоді як київське Динамо заробило 12,9 млн євро.

Челсі, який вчора став переможцем Ліги конференцій, отримає 22 млн євро, поступившись за цим показником 35 командам Ліги чемпіонів та семи клубам з Ліги Європи. Фіналіст ЛК – Бетіс заробив 17,3 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Шахтар розпочне єврокубковий сезон з першого раунду кваліфікації Ліги Європи.