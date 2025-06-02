Попри інтерес від топклубів Європи, аргентинський вундеркінд бачить своє майбутнє у французькому гіганті.
Franco Mastantuono, getty images
02 червня 2025, 09:54
Аргентинський півзахисник Франко Мастантуоно зробив вибір на користь Парі Сен-Жермен, попри інтерес з боку таких європейських грандів, як Манчестер Юнайтед, Ювентус, Реал Мадрид та навіть амбітного італійського Комо. Як повідомляє Sports Zone, юний талант прагне розпочати свою європейську кар'єру саме у столиці Франції.
ПСЖ активно веде переговори з представниками футболіста щодо узгодження особистого контракту. Очікується, що найближчими днями процес пришвидшиться, а клуб використовує свій нещодавній тріумф у Лізі чемпіонів як додатковий аргумент для переконання гравця.
Під керівництвом Луїса Енріке та спортивного директора Луїша Кампуша парижани поступово перетворюються на клуб, який дає молодим зіркам шанс на стабільний розвиток і прогрес.
Цього сезону Франко Мастантуоно відіграв за Рівер Плейт 19 матчів, забив сім голів та віддав чотири результативні передачі.
Раніше повідомлялося, що Реал націлився на Мастантуоно.