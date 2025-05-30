Іспанія

Мадридці стежать за аргентинським талантом, але конкуренцію складає ПСЖ, а трансфер ускладнює висока клаусула.

Реал Мадрид продовжує шукати підсилення в центрі поля, а також розглядає можливість підписання нового форварда у разі відходу Родріго Гоеса. Одним із головних кандидатів на перехід до королівського клубу є 17-річний Франко Мастантуоно з Рівер Плейта.

Іспанський гранд уже давно стежить за розвитком аргентинського півзахисника і хоче оформити трансфер після того, як футболіст досягне 18 років у серпні. Однак домовитися з Рівером буде непросто — аргентинський клуб не планує знижувати клаусулу в розмірі 40 мільйонів євро, що поки не влаштовує керівництво Реала.

До того ж у боротьбу за таланта включився ПСЖ, який готовий активніше діяти й укласти угоду одразу після того, як гравець стане повнолітнім. Французький клуб вважає Мастантуоно ідеальним довгостроковим інвестиційним проєктом і вже зробив попередні кроки до підписання.

На рахунку Мастантуоно сім голів і чотири асисти у 18-ти матчах усіх турнірів поточної кампанії.

Раніше повідомлялося, що за потенційну майбутню зірку також веде боротьбу Атлетіко.