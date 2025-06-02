Німеччина

Підсилення захисту для тен Гага.

Леверкузенський Баєр цього літа чекає масштабна перебудова, бо, по-перше, клуб отримав нового головного тренера в особі тен Гага, по-друге, ключові за часи Хабі Алонсо виконавці або вже залишили клуб, або перебувають на шляху до цього.

Судячи з останніх новин, оновлені "фармацевти" будуть робити ставку на молодь, і одним із перших підписань тен Гага має стати вихованець добре відомої у Європі академії французького Парі Сен-Жермен центральний захисник Аксель Тап.

17-річний виконавець у цьому сезоні дебютував у складі основної команди в заключних турах чемпіонату Франції та ще раніше зіграв майже повний поєдинок на початкових раундах Кубку країни.

Однак його контракт із ПСЖ завершується вже найближчим часом, тож Баєр забезпечив собі безкоштовний перехід перспективного футболіста.

Німецька преса повідомляє, що гравець пройшов медогляд та вже начебто поставив підпис під угодою з новим клубом, за який виступатиме до 2030 року.