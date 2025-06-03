Франція

Французький фахівець відкинув привабливу пропозицію з Саудівської Аравії — Зідан, ймовірно, чекає на шанс очолити збірну Франції.

Зінедін Зідан, легендарний футболіст і колишній головний тренер мадридського Реала, може невдовзі повернутися до тренерської діяльності. За даними французького видання L'Équipe, Зідан отримав вражаючу пропозицію від саудівського клубу Аль-Хіляль.

Керівництво клубу було готове підписати з ним однорічну угоду на суму понад 100 мільйонів євро, однак француз подякував за інтерес і ввічливо відмовився. Причина — бажання очолити інший проєкт, і, за попередніми даними, йдеться про можливість стати головним тренером національної збірної Франції.

Нагадаємо, Зідан залишається без тренерської роботи з 2021 року, відколи залишив Реал після другого терміну на чолі мадридців.

Торік француз контактував з представниками Манчестер Юнайтед.