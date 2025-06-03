Угода все ще вимагає вирішального кроку.
Тео Ернандес, Getty Images
03 червня 2025, 08:18
Захисник Мілана Тео Ернандес може змінити клуб у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, у послугах 27-річного француза зацікавлений Аль-Хіляль — переговори між клубами продовжуються.
Також наголошується, що угода все ще вимагає вирішального кроку, на який сторони очікують найближчим часом і ключовим моментом залишається позиція самого футболіста.
Чинний контракт Тео розрахований до літа 2026 року. Цього сезону він провів 49 матчів, у яких забив п'ять голів та віддав шість гольових передач.
Раніше повідомлялося, що новий спортивний директор Мілана мріє запросити Модрича.