Італія

Угода все ще вимагає вирішального кроку.

Захисник Мілана Тео Ернандес може змінити клуб у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, у послугах 27-річного француза зацікавлений Аль-Хіляль — переговори між клубами продовжуються.

Також наголошується, що угода все ще вимагає вирішального кроку, на який сторони очікують найближчим часом і ключовим моментом залишається позиція самого футболіста.

Чинний контракт Тео розрахований до літа 2026 року. Цього сезону він провів 49 матчів, у яких забив п'ять голів та віддав шість гольових передач.

Раніше повідомлялося, що новий спортивний директор Мілана мріє запросити Модрича.