Франція

Після виходу в Лігу чемпіонів французький клуб хоче посилити центр оборони та вже зробив запит по гравцю Челсі.

Марсель активно працює над підсиленням захисту перед стартом у Лізі чемпіонів. За інформацією журналіста Марка Мехенуа, клуб зробив офіційний запит щодо центрального захисника Челсі Ренату Вейгу, який виступав за Ювентус на правах оренди.

Керівництво провансальців ще взимку виявляло інтерес до 21-річного португальця, і зараз повернулося до цієї кандидатури. Попри друге місце в Лізі 1, оборонна лінія залишається слабкою ланкою, яку прагне зміцнити спортивний директор Мехді Бенатія.

Окрім Вейги, Марсель розглядає також кандидатури Емеріка Ляпорта, Факундо Медіни та Веслі Фофана. Остаточне рішення щодо трансферу буде залежати як від Челсі, так і від бачення коуча Роберто Де Дзербі.

У сезоні-2024/25 Вейга провів 18 матчів за Челсі (два голи, один асист), а в Ювентусі — 15 поєдинків і одну результативну передачу.