Захисник збірної України та Борнмута вже узгодив умови контракту з Парі Сен-Жермен до 2030 року.
Ілля Забарний, Getty Images
13 червня 2025, 09:19
Оборонець збірної України Ілля Забарний найближчим часом може змінити клубну прописку. За інформацією інсайдера Ніколо Скіри, 22-річний центрбек досяг домовленості з Парі Сен-Жермен щодо особистого контракту. Очікується, що угода з парижанами буде чинною до літа 2030 року.
Французький гранд перебуває в активній фазі переговорів із Борнмутом, який оцінює свого гравця в 70 мільйонів євро. Водночас ПСЖ не має наміру платити понад 50 мільйонів, тому клуби наразі шукають компромісну суму.
У сезоні-2024/25 Забарний відіграв 39 матчів у складі англійського клубу, відзначившись однією гольовою передачею. Його контракт із Борнмутом чинний до 2029 року.
Раніше повідомлялось, що ПСЖ зайшов у глухий кут у перемовинах щодо Забарного.