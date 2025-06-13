Англія

Захисник збірної України та Борнмута вже узгодив умови контракту з Парі Сен-Жермен до 2030 року.

Оборонець збірної України Ілля Забарний найближчим часом може змінити клубну прописку. За інформацією інсайдера Ніколо Скіри, 22-річний центрбек досяг домовленості з Парі Сен-Жермен щодо особистого контракту. Очікується, що угода з парижанами буде чинною до літа 2030 року.

Французький гранд перебуває в активній фазі переговорів із Борнмутом, який оцінює свого гравця в 70 мільйонів євро. Водночас ПСЖ не має наміру платити понад 50 мільйонів, тому клуби наразі шукають компромісну суму.

У сезоні-2024/25 Забарний відіграв 39 матчів у складі англійського клубу, відзначившись однією гольовою передачею. Його контракт із Борнмутом чинний до 2029 року.

Раніше повідомлялось, що ПСЖ зайшов у глухий кут у перемовинах щодо Забарного.