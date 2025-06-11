Україна

Ілля Забарний поділився своїми думками після гри з Новою Зеландією.

Захисник збірної України Ілля Забарний прокоментував перемогу своєї команди у товариському матчі проти Нової Зеландії (2:1).

"Чесно кажучи, втомився. Але ми перемогли — і це важливо. Дуже приємно, коли цінують мою гру. Але у нас в команді всі працюють над тим, щоб хтось отримав таку відзнаку. Я вважаю, що це заслуга всієї команди.

Капітанська пов'язка? Це велика гордість. Це така моя мрія, напевно — виводити національну команду. І я радий, що вона збулася вже у такому юному віці. Буду працювати ще наполегливіше, щоб допомагати команді.

Найголовніший підсумок — це, звісно, виходити на матчі агресивно. Ми бачимо, як команди грають проти нас у товариських матчах — б’ються за кожен м’яч, за кожну боротьбу. Це треба взяти на урок. У нас попереду важлива кваліфікація на чемпіонат світу. Думаю ми зробили свої висновки та будемо рухатись далі", — наводить слова Забарного прес-служба УАФ.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Нова Зеландія — Україна.