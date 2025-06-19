Франція

Французький клуб хоче завершити всі літні підписання до кінця червня, але угода з каталонцями зависла.

Монако висловлює невдоволення через затягування переговорів з Барселоною щодо можливого трансферу вінгера Ансу Фаті. За інформацією видання Sport, французький клуб стурбований відсутністю конкретного прогресу в перемовинах.

Головний тренер Монако наполягає на тому, щоб усі кадрові питання були вирішені до 28 червня — клуб прагне завершити літню трансферну кампанію якомога раніше, аби гравці встигли адаптуватися до нового сезону.

Ансу Фаті не зумів знайти своє місце в оновленому складі Барселони. У сезоні-2024/25 він провів лише 298 хвилин на полі, не маючи стабільної ігрової практики. Сам гравець зацікавлений у зміні клубу, однак переговори поки не просуваються у потрібному темпі.

У разі провалу перемовин, Монако може переключити увагу на альтернативні варіанти на фланг атаки.