"Ткачі" мають сім днів на оскарження рішення.
Гравці Ліона, Getty Images
25 червня 2025, 11:17
Ліон на своєму офіційному сайті заявив, що клуб прийняв до відома рішення Національної дирекції контролю та управління (DNCG) про пониження клубу до Ліги 2 через порушення фінансової звітності, і підтвердив намір подати апеляцію.
"Протягом останніх кількох місяців ми тісно співпрацювали з DNCG, задовольняючи її запити інвестиціями в акціонерний капітал, що перевищують запрошені суми. Завдяки припливу капіталу від наших акціонерів та продажу акцій Крістал Пелас, наш грошовий потік значно покращився, і у нас більш ніж достатньо ресурсів для участі у сезоні-2025/26.
Враховуючи підтверджені кошти та спортивні успіхи, завдяки яким ми два роки поспіль беремо участь у єврокубках, ми щиро не розуміємо, як адміністративне рішення могло позбавити такий великий французький клуб можливості виступати у вищій лізі.
Ми подамо апеляцію, щоб продемонструвати нашу здатність надати кошти для участі Ліону у Лізі 1", — сказано у заяві "левів".
Нагадаємо, за підсумками минулого сезону Ліон посів шосте місце у Лізі 1 та кваліфікувався до Ліги Європи.