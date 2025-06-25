Франція

"Ткачі" мають сім днів на оскарження рішення.

Ліон на своєму офіційному сайті заявив, що клуб прийняв до відома рішення Національної дирекції контролю та управління (DNCG) про пониження клубу до Ліги 2 через порушення фінансової звітності, і підтвердив намір подати апеляцію.

"Протягом останніх кількох місяців ми тісно співпрацювали з DNCG, задовольняючи її запити інвестиціями в акціонерний капітал, що перевищують запрошені суми. Завдяки припливу капіталу від наших акціонерів та продажу акцій Крістал Пелас, наш грошовий потік значно покращився, і у нас більш ніж достатньо ресурсів для участі у сезоні-2025/26.

Враховуючи підтверджені кошти та спортивні успіхи, завдяки яким ми два роки поспіль беремо участь у єврокубках, ми щиро не розуміємо, як адміністративне рішення могло позбавити такий великий французький клуб можливості виступати у вищій лізі.

Ми подамо апеляцію, щоб продемонструвати нашу здатність надати кошти для участі Ліону у Лізі 1", — сказано у заяві "левів".

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону Ліон посів шосте місце у Лізі 1 та кваліфікувався до Ліги Європи.