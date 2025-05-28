Франція

Французький клуб погасив борг у розмірі 2238 євро.

Міжнародна федерація футболу ФІФА скасувала заборону для Ліона на реєстрацію нових гравців протягом трьох трансферних вікон. Про це повідомляє L’Équipe.

Таке рішення було ухвалено після того, як керівництво французького клубу погасило заборгованість у розмірі 2238 євро.

Така заборгованість у "ткачів" з'явилася через відсотки компенсації, пов'язаної з трансфером нападника Аміна Сарра з Геренвена в січні 2023 року.

Зазначається, що нідерландський клуб підтвердив, що Ліон виконав усі свої зобов'язання, а у ФІФА також повідомили про зняття трансферного бана з "левів".

За підсумками минулого сезону Ліон під керівництвом колишнього головного тренера Шахтаря Паулу Фонсеки набрав 57 очок та посів шосте місце у Лізі 1.