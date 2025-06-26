Франція

На француза претендує Лілль.

Форвард Олів'є Жиру, який виступає за американський Лос-Анджелес, може продовжити кар'єру у французькому чемпіонаті. Про це повідомляють журналісти RMC Sport.

Згідно з інформацією джерела, в підписанні 38-річного нападника зацікавлений Лілль. Термін чинного трудового договору Олів'є з Лос-Анджелесом розрахований до кінця 2025 року.

У поточному сезоні Жиру провів десять поєдинків в МЛС, відзначившись трьома забитими м'ячами. До переїзду в Сполучені Штати Америки нападник грав за Мілан, лондонський Арсенал і кілька інших європейських клубів.

Раніше повідомлялося, що талант Лілля зацікавив Мілан.