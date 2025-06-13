Італія

Намічається черговий трансфер між Ліллем та Міланом.

Півзахисник французького Лілля Аюб Буадді потрапив у сферу інтересів італійського Мілана. Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.

За інформацією джерела, головний тренер "россонері" Массіміліано Аллегрі схвалює трансфер юного француза. Сам 17-річний футболіст теж хоче перебратися до Мілана.

Контракт центрального півзахисника з "догами" розрахований до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 28 мільйонів євро.

Минулого сезону Аюб Буадді відіграв за Лілль 36 матчів та віддав дві результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Мілан прицілився на Зінченка.