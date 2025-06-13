Намічається черговий трансфер між Ліллем та Міланом.
Ayyoub Bouaddi, getty images
13 червня 2025, 22:49
Півзахисник французького Лілля Аюб Буадді потрапив у сферу інтересів італійського Мілана. Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.
За інформацією джерела, головний тренер "россонері" Массіміліано Аллегрі схвалює трансфер юного француза. Сам 17-річний футболіст теж хоче перебратися до Мілана.
Контракт центрального півзахисника з "догами" розрахований до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 28 мільйонів євро.
Минулого сезону Аюб Буадді відіграв за Лілль 36 матчів та віддав дві результативні передачі.
Раніше повідомлялося, що Мілан прицілився на Зінченка.