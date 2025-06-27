Франція

Француз підпише контракт до 2027 року після завершення дискваліфікації.

Французький півзахисник Поль Погба прибув до Монако, де проходить медичне обстеження перед підписанням контракту з місцевим клубом.

За даними Фабріціо Романо, угода буде розрахована до червня 2027 року.

Нагадаємо, свій останній офіційний матч Погба провів у вересні 2023 року – після цього він відбував дискваліфікацію за допінг.

Раніше повідомлялося, що Монако цікавиться Онана, Карнезеккі може замінити його в МЮ.